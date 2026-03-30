Homem fica em prisão preventiva por tráfico de droga

Um comunicado de imprensa enviado pelo Comando Regional de Polícia de Segurança Pública dá conta que na tarde de terça-feira, dia 24 de Março, um homem, de 38 anos, residente em Câmara de Lobos, foi detido em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de estupefacientes.

Após os agentes de autoridade terem sido chamados para uma ocorrência onde um indivíduo estava com um "comportamento hostil e linguagem injuriosa para outras pessoas, os polícias de Câmara de Lobos deslocaram-se de imediato ao local, tendo interceptado o suspeito e reposto a ordem pública."

Contudo, no decurso da intervenção policial, apuraram que o suspeito tinha na sua posse substâncias ilícitas e material conotado com a prática do crime de tráfico de droga. "No âmbito das diligências realizadas, foi efectuada uma busca domiciliária, tendo sido possível verificar que o indivíduo detinha mais produto estupefaciente e objectos associados ao crime, tendo sido apreendidos no total: 1 251 g de haxixe; 286 g de cocaína; 47 g de produto estupefaciente indeterminado; e 1684,50 € em numerário."

O suspeito foi detido, constituído arguido e presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal competente, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

"O Comando Regional da PSP da Madeira reafirma o seu compromisso no combate firme e contínuo ao tráfico de estupefacientes e à criminalidade associada, assegurando uma resposta célere e eficaz, com vista à proteção da saúde pública e à segurança da comunidade", termina a nota.