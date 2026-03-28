Três detidos após apreensão de 25 Kg de drogas sintéticas em Câmara de Lobos

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, realizou ontem, no concelho de Câmara de Lobos, uma operação de combate ao tráfico de estupefacientes que culminou na detenção de um homem e duas mulheres, com idades entre os 35 e os 40 anos.

A acção visou o cumprimento de mandados de busca domiciliária, no âmbito de uma investigação em curso conduzida pelo DIAP do Funchal.

Em Outubro do ano passado, já tinham sido apreendidas encomendas postais contendo cerca de 25 quilos de drogas sintéticas, resultando na detenção de outros dois suspeitos, que ficaram em prisão preventiva.

Segundo a investigação, os estupefacientes eram adquiridos on-line e enviados para a Madeira por via postal internacional. Após a recepção, eram preparados, embalados, distribuídos e vendidos, gerando lucros significativos aos suspeitos.

Os detidos foram apresentados ao Juízo de Instrução Criminal do Funchal, onde aguardam interrogatório e a aplicação das medidas de coação legalmente previstas.