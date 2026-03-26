Cinco detidos em operação policial ligada ao tráfico de droga no Bairro da Nogueira

Uma operação policial de grande envergadura levada a cabo pelo Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) da Madeira culminou com cinco detenções e a apreensão de droga, numerário e várias viaturas, tal como avançado na edição impressa do DIÁRIO no passado dia 17 de Março.

De acordo com o comunicado remetido pela PSP, a operação decorreu no passado dia 16 de Março e envolveu múltiplas valências policiais, no âmbito de uma investigação considerada de elevada complexidade, desenvolvida em articulação com o Ministério Público. Foram realizadas várias buscas domiciliárias em diferentes residências, com especial incidência no Bairro da Nogueira, na Camacha.

Da acção resultaram cinco detenções, bem como a apreensão de sete veículos e dez telemóveis, além de um montante elevado de numerário.

No âmbito das diligências foram ainda apreendidos diversos produtos estupefacientes, nomeadamente 38,98 gramas de produto estupefaciente indeterminado, 281,87 gramas da substância psicoativa conhecida como “Gorby”, 22,25 gramas de heroína e 9,83 gramas de haxixe.

Os detidos foram presentes ao Tribunal do Funchal para primeiro interrogatório judicial, tendo sido aplicadas diferentes medidas de coação. Um dos suspeitos ficou sujeito a Termo de Identidade e Residência, outro a apresentações quinzenais, dois a apresentações semanais e um ficou em prisão preventiva.

A investigação prossegue sob direcção do Ministério Público.