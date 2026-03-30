Detido por furto de viatura fica em prisão preventiva

Na passada terça-feira, dia 24 de Março, o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública deteve um homem, de 29 anos, de nacionalidade portuguesa e residente na Região Autónoma da Madeira, pelo crime de furto de viatura.

Através de uma nota enviada à comunicação social, a PSP esclarece que a detenção foi concretiza pelos agentes de autoridade da Esquadra do Funchal, que interceptaram o suspeito ainda no interior da viatura furtada, culminando numa pronta intervenção policial e na sua detenção em flagrante delito.

Após a detenção, o arguido foi presente ao DIAP do Funchal para primeiro interrogatório judicial. "Atendendo ao seu vasto histórico pela prática de crimes contra o património, foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva", esclarece.

O suspeito irá cumprir esta medida no Estabelecimento Prisional do Funchal, onde permanecerá enquanto aguarda julgamento por vários crimes que lhe são imputados.

"A Polícia reafirma o seu compromisso no combate à criminalidade, em especial aos crimes contra o património, prosseguindo com determinação a sua missão de garantir a segurança e tranquilidade da população", remata a nota enviada.