PSP confirma detenção de homem por tráfico de estupefacientes

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Público confirmou, através de um comunicado de imprensa, a detenção de um homem de 55 anos, residente no concelho do Funchal, pelo crime de tráfico de estupefacientes. Tal como avançado na edição impressa do DIÁRIO do passado domingo, 15 de Março, o indivíduo encontrava-se com uma quantidade significativa de produto estupefaciente.

Segundo refere a nota, a acção da PSP iniciou-se devido a informação de populares sobre a presença de um cidadão a traficar estupefacientes, na zona dos Piornais, na cidade do Funchal, pelo que foram realizadas diligências para as confirmar.

"Em resultado, o cidadão foi encontrado em flagrante delito com uma quantidade significativa de estupefaciente, preparada e acondicionada para realizar venda directa a consumidores. Após busca domiciliária, foram encontrados vários quilos de produto suspeito de ser estupefaciente, vindo-se a confirmar tal após testes às substâncias, totalizando-se a apreensão em aproximadamente 5,5 quilos de cocaína e 2,2 quilos de heroína. Também foram apreendidos equipamentos potencialmente utilizados na atividade de tráfico de estupefacientes", lê-se.

O detido foi presente a Juiz de Instrução Criminal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.