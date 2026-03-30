Projecto em protecção civil já formou cerca de 600 participantes

Decorreu, hoje, na autarquia de Santa Cruz, a cerimónia de entrega de certificados no âmbito do plano formativo dirigido aos estabelecimentos de ensino do concelho. Esta iniciativa foi coordenada pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, contando com a colaboração da Companhia de Bombeiros Sapadores e da Subunidade de Educação.

O plano formativo integrou ações nas áreas de Primeiros Socorros e Suporte Básico de Vida (SBV), bem como de utilização de meios de primeira intervenção no âmbito da Segurança Contra Incêndios em Edifícios (SCIE). Estas ações tiveram como principal objetivo o reforço das competências técnicas e operacionais da comunidade escolar, promovendo uma resposta mais eficaz a situações de emergência.

Conforme faz notar aquela autarquia, no ano letivo em curso, foram abrangidos 123 formandos, entre pessoal docente e não docente, provenientes de 14 estabelecimentos de ensino do concelho de Santa Cruz. Este projeto municipal, iniciado há cinco anos, já permitiu formar cerca de 600 participantes, afirmando-se como uma iniciativa de elevada relevância para a comunidade e contribuindo para uma população mais preparada, consciente e capacitada para responder a situações de risco.

No âmbito deste plano, foram ainda realizados oito exercícios/simulacros, de acordo com o cronograma definido para o concelho. Estas ações permitiram testar procedimentos, avaliar a capacidade de resposta e consolidar práticas de atuação em contextos realistas.

"A cerimónia de entrega de certificados foi também um momento de reconhecimento do empenho e da participação de todos os envolvidos, sublinhando a importância estratégica da formação contínua no domínio da proteção civil e da segurança coletiva", conclui o município.