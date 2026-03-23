Judo do Clube Naval do Funchal com novas conquistas

A modalidade de Judo do Clube Naval do Funchal (CNF) "viveu um fim-de-semana repleto de excelentes resultados e subidas ao pódio", informa uma nota de imprensa. "Após a conquista da medalha de prata por Martim Nicola no Campeonato Nacional de Sub-23, a equipa voltou a destacar-se no dia seguinte, desta vez no Campeonato Nacional de Veteranos, onde arrecadou mais três medalhas e um honroso quarto lugar", acrescenta.

Assim, "as medalhas de ouro foram conquistadas por César Nicola e Marco Carvalho, ambos treinadores do clube, demonstrando que a experiência e a dedicação continuam a dar frutos em competição", refere. "Matheus Silva alcançou um meritório segundo lugar, enquanto Tiago Machado terminou na quarta posição, num desempenho igualmente digno de destaque", acrescenta.

O CNF dá, desta forma, os "parabéns a todos os atletas pelo empenho, espírito competitivo e pela forma exemplar como representam e vivem a filosofia do Judo".