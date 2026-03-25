Maioria dos norte-americanos acha que a guerra foi longe demais

A maioria dos norte-americanos acredita que a guerra dos EUA contra o Irão foi longe demais e muitos estão preocupados com os preços dos combustíveis, avançou hoje o Centro de Investigação de Assuntos Públicos da Associated Press-NORC.

De acordo com uma sondagem realizada por este centro de investigação da agência de notícias norte-americana, o AP-NORC, a taxa de aprovação do Presidente Donald Trump ainda se mantém estável, mas o conflito pode transformar-se rapidamente num grande problema político para o seu Governo republicano.

Numa altura em que Trump está a enviar mais navios de guerra e militares para o Médio Oriente, "cerca de 59% dos norte-americanos" dizem que a ação militar dos EUA no Irão foi excessiva, adianta a sondagem realizada entre 19 e 23 deste mês a uma amostra de 1.150 adultos.

Entretanto, 45% estão "extremamente" ou "muito preocupados" com a possibilidade de não conseguirem pagar a gasolina nos próximos meses, o que representa um aumento de 15 pontos percentuais relativamente aos que confessavam estas preocupações numa sondagem realizada logo após a reeleição de Trump, quando ainda ecoavam as promessas de melhorar a economia e reduzir o custo de vida.

Embora exista um apoio significativo a pelo menos um dos argumentos do Presidente - impedir o Irão de obter armas nucleares -, com cerca de dois terços dos norte-americanos a dizerem que este deve ser um objetivo de política externa "extremamente" ou "muito importante" para os EUA, há uma grande parte dos cidadãos que consideram essencial travar o aumento dos preços do petróleo e do gás no país.

Esta prioridade é, aliás, um dos raros temas que une Republicanos e Democratas.

Cerca de três quartos dos Republicanos e cerca de dois terços dos Democratas dizem que é "extremamente importante" impedir que os preços dos combustíveis subam nos EUA.

Em termos do desempenho de Trump como Presidente, quase metade dos norte-americanos continua a dar-lhe a sua aprovação, mas a satisfação em relação à sua política externa é inferior.

Os norte-americanos continuam amplamente apreensivos quanto à capacidade de Donald Trump de tomar as decisões corretas sobre o uso da força militar fora dos EUA e, na sua maioria, opõem-se a medidas mais agressivas, como o envio de tropas terrestres.

Derrubar os líderes do Irão é visto como um objetivo menos importante. Apenas cerca de 3 em cada 10 acham que é "muito importante" para os EUA substituir o governo do Irão e a maioria diz que a intervenção naquele país do Médio Oriente foi longe demais.

Enquanto Trump emite mensagens contraditórias sobre se a guerra com o Irão vai terminar em breve, cerca de 9 em cada 10 Democratas e cerca de 6 em cada 10 independentes dizem que os ataques ao Irão "foram longe demais".

Os Republicanos estão um pouco mais divididos, com cerca de metade a referir que a ação militar foi "adequada", mas menos de dois em cada 10 a admitirem que vá mais além.

Relativamente ao envio de militares norte-americanas para combater no Irão, a preocupação é quase igual para os dois partidos: cerca de 6 em cada 10 norte-americanos opõem-se "um pouco" ou "fortemente".