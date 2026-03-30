Forças armadas anunciam nova onda de ataques a alvos norte-americanos nos EAU
As forças armadas da República Islâmica iraniana anunciaram hoje uma nova onda de ataques aéreos contra alvos dos Estados Unidos da América (EUA) nos Emirados Árabes Unidos (EAU), incluindo radares e bases militares.
"Os drones do exército" do Irão "atacaram desde a noite e esta madrugada sistemas de radar do inimigo, nos EAU", lê-se em comunicado, divulgado pelos meios de Comunicação Social estatais daquele país do Médio Oriente.
Os responsáveis militares iranianos declararam que aquelas infraestruturas destinavam-se a detetar e inutilizar os seus mísseis balísticos e aparelhos telepilotados.
Teerão acrescentou que foram atingidas posições onde estavam destacadas forças militares dos EUA na região, enquanto Washington ainda não se pronunciou sobre o assunto.
A guerra no Médio Oriente teve início em 28 de fevereiro, quando os EUA e Israel realizaram ataques coordenados contra o território iraniano.
Em resposta, o Irão tem lançado mísseis e drones contra Israel e alvos estratégicos nos países vizinhos, além de manter o bloqueio do Estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do fornecimento mundial de petróleo.
A ofensiva israelo-americana foi justificada pela inflexibilidade da República Islâmica nas negociações sobre enriquecimento de urânio, no âmbito do seu programa nuclear, que Teerão garante destinar-se apenas a fins civis.
Nas retaliações, o Irão lançou também ataques contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque.
Desde o início da guerra, há cerca de um mês, mais de 1.500 pessoas morreram no Irão vítimas de bombardeamentos, incluindo o anterior líder supremo, Ali Khamenei, e outros dirigentes da cúpula iraniana.