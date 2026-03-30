Táxis, bombeiros e sector social da Madeira vão receber apoio para combustíveis

O Governo Regional está a preparar um plano para mitigar as consequências da subida do preço dos combustíveis. Táxis, bombeiros e instituições sociais vão ser contempladas com um apoio monetário. A ajuda pública terá duração inicial de três meses, podendo ser ajustada consoante a evolução dos preços dos combustíveis. A notícia faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

Na primeira página há uma foto em grande destaque que ilustra a notícia de que as Selvagens vão reforçar o seu papel de base científica e que as Desertas estão a recuperar as suas espécies. O plano de monitorização e a libertação de mais de 570 caracóis ameaçados assinalam um avanço na conservação regional.

No plano cultural, esta edição revela que o ‘Amália Hoje’ vai abrir o cartaz do Festival Aqui Acolá, na Ponta do Sol. O evento celebra a sua 10.ª edição em Maio com quatro dias de programação gratuita e aposta em nomes fortes da música nacional.

Para ler há a notícia de que o número de alunos continua a descer na Madeira.

Por fim, ficamos a saber que há falta de assistentes sociais na Região. A Ordem alerta para as carências, denuncia a desregulação prolongada e pede mais o reforço da resposta pública aos problemas sociais.

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