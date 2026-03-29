Fogo em mato nas zonas altas da Tabua mobilizou várias corporações de bombeiros
Um incêndio deflagrou, ao final da tarde deste domingo, numa área de mato nas zonas altas da Tabua. O alerta foi dado por volta das 19h00.
Por haver o risco de propagação das chamas, foram mobilizados para o local cerca de dezena e meia de bombeiros e seis viaturas de combate a incêndios, oriundos de quatro corporações (Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, Sapadores do Funchal e Bombeiros Voluntários Madeirenses).
O ataque rápido permitiu extinguir o fogo, sendo que os meios encontram-se neste momento a serem desmobilizados.
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