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Guerra no Irão Mundo

Incêndios causam cinco feridos nos Emirados Árabes Unidos após ataques iranianos

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Foto EPA

Incêndios numa zona industrial dos Emirados Árabes Unidos (EAU) causaram hoje cinco feridos, na sequência de ataques com mísseis e drones iranianos, de acordo com as autoridades.

"A defesa aérea e os caças dos Emirados Árabes Unidos estão a responder aos mísseis e aos drones lançados a partir do Irão", escreveu o Ministério da Defesa dos EAU na rede social X.

O Governo de Abu Dhabi informou, num comunicado, que ocorreram dois incêndios na zona industrial de Khalifa, na costa do emirado, causados por detritos resultantes da "interceção bem-sucedida" de um míssil balístico.

"As autoridades confirmam que este incidente causou cinco feridos de nacionalidade indiana, cujos ferimentos variam entre moderados e ligeiros", indicou posteriormente num comunicado separado.

Aliado próximo dos Estados Unidos e um dos raros países árabes a ter normalizado as relações com Israel, os Emirados Árabes Unidos têm sido o principal alvo dos mísseis e drones lançados por Teerão contra os vizinhos do Golfo desde o início da guerra, em 28 de fevereiro.

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