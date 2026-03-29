Coelho critica conferência do JPP com Jardim e fala em “ofensa à oposição e ao povo”

José Manuel Coelho reagiu hoje ao convite do Juntos Pelo Povo (JPP) ao ex-presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, para orador principal de uma conferência sobre Autonomia.

Jardim “passa a mão no pêlo do JPP” por avançar com revisão constitucional O antigo presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, fez vários elogios ao partido Juntos Pelo Povo (JPP) por avançar com uma proposta de revisão da Constituição Portuguesa e revelou que há uma iniciativa em curso, de várias forças políticas da Madeira, no sentido de levar a Lisboa um projecto de alterações constitucionais para fortalecimento do regime autonómico. O antigo governante foi um dos principais intervenientes na conferência ‘Autonomia e Revisão Constitucional’ promovida pelo grupo parlamentar do JPP, no espaço Ideia, da Assembleia Legislativa da Madeira.

Num comunicado enviado este domingo às redacções, o dirigente do Partido Trabalhista Português (PTP) acusa o JPP de demonstrar “falta de respeito” para com a oposição, sobretudo para aqueles que, segundo afirma, “sofreram na pele as consequências da governação jardinista”.

“O JPP passa o tempo a criticar os monopólios e os negócios que, dizem, prejudicam o povo da Madeira, mas depois convida precisamente o criador desse sistema para figura principal de uma conferência”, afirmou.

Para José Manuel Coelho, esta decisão constitui uma afronta à oposição e um desrespeito para com os madeirenses. “É ofensivo para quem lutou contra esse modelo de governação e para o povo que sofreu com ele”, reforçou.

O dirigente considera que o convite a Alberto João Jardim levanta dúvidas quanto à coerência do discurso político do JPP sobre o passado da Região Autónoma da Madeira.