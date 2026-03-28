Portugal sem baixas para o particular com o México

A seleção portuguesa voltou hoje a contar com todos os 26 jogadores convocados, no último treino em Cancún e antes do particular de sábado com o México, de preparação para o Mundial2026 de futebol.

No Mayakoba Training Center, junto à unidade hoteleira em que a comitiva lusa ficou hospedada na Riviera Maya, o selecionador Roberto Martinez voltou a não ter baixas no treino, tal como já tinha acontecido na quinta-feira.

João Neves e Pedro Gonçalves mostraram algumas limitações durante a semana, mas hoje voltaram a estar à disposição do técnico espanhol, pelo menos nos primeiros 15 minutos da sessão, que foram abertos à comunicação social.

Após esta sessão, a comitiva lusa viaja de noite para a Cidade do México, onde, no sábado (02:00 de domingo em Lisboa), defronta a seleção local, na reabertura do mítico Estádio Azteca.

Também em encontro particular, Portugal defronta depois os Estados Unidos, em 31 de março, em Atlanta.

No Mundial2026, que vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão, a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrática do Congo e Jamaica.