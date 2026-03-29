Portugal empata a zeros com México

Num jogo amigável e com poucas oportunidades de golo, Portugal e México empataram esta madrugada sem golos no Estádio Azteca, na capital mexicana.

Roberto Martinez, o seleccionador nacional, colocou em campo um 11 alternativo, sendo que Portugal foi menos dominante mas mais perigoso na primeira parte, com destaque para um remate ao poste por Gonçalo Ramos, que substituiu Cristiano Ronaldo no centro do ataque.

Numa segunda parte mais dominante, com a entrada de jogadores como Vitinha e João Neves, o seleccionado nacional foi, contudo, menos perigoso, enquanto os mexicanos jogaram na expectativa, sem contudo desbloquearem o marcador que acabou como começou, sem golos.

Este foi o primeiro de dois jogos de preparação de Portugal para o Mundial de Futebol que começa dentro de 74 dias no México, Canadá e EUA, precisamente o próximo adversário da selecção nacional no dia 1 de Abril, no Mercedes Benz Stadium, em Atlanta.