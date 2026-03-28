Muda a hora esta madrugada

Portugal continental e as regiões autónomas da Madeira e dos Açores vão adiantar os relógios uma hora na madrugada deste domingo, dando início ao horário de verão.

Em Portugal continental e na Região Autónoma da Madeira, os relógios vão avançar esta madrugada uma hora quando for 01h00 de domingo, passando a ser 02h00.

Na Região Autónoma dos Açores, a alteração será feita precisamente às 00h00, mudando para a 01h00.

A hora legal voltará a mudar em 25 de Outubro, para o regime de inverno.

O actual regime de mudança da hora é regulado por uma directiva (lei comunitária) de 2000, que prevê que todos os anos os relógios sejam, respectivamente, adiantados e atrasados uma hora no último domingo de Março e no último domingo de Outubro, marcando o início e o fim da hora de verão.