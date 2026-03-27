Hora muda na madrugada de domingo

Conforme já noticiou o DIÁRIO, Portugal continental e as regiões autónomas da Madeira e dos Açores vão adiantar os relógios uma hora na madrugada do próximo domingo, 29 de Março, dando início ao horário de Verão.

O Gabinete da Presidência do Governo Regional da Madeira emitiu uma nota de imprensa esta sexta-feira, 27 de Março, a dar conta da mudança: "Nos termos do Decreto Legislativo Regional n.º 6/96/M, a Hora Legal da Região Autónoma da Madeira deverá ser adiantada de 60 minutos às 1 horas do próximo domingo, dia 29 de Março de 2026."

Assim, quando for uma hora da madrugada de domingo, os relógios são adiantados em 60 minutos, passando a vigorar a Hora Legal de Verão.