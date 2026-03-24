Mudança de hora: um assunto que tem vindo a gerar debate

Portugal vai adiantar os relógios 1 hora, na madrugada de 29 de Março, domingo, passando então a vigorar o horário de Verão. Desta forma, o tempo de exposição solar vai aumentar, mas esta é uma questão que tem vindo a gerar debate ao longo dos anos, com a Comissão Europeia a querer eliminar estas mudanças nos relógios.

A Comissão Europeia pretende acabar com estas mudanças, mas a falta de consenso entre os Estados-membros está a impedir que seja dado o próximo passo. Aliás, foi lançado um estudo, que deverá estar concluído no final deste ano, com vista a terminar com esta situação.

A mudança de hora surgiu em 1916, durante a I Guerra Mundial, na Alemanha, com o objectivo de poupar combustível na iluminação e rentabilizar a luz solar. Nesse ano, Portugal aderiu à mudança de hora duas vezes por ano, sintonizado com o resto da Europa.

De acordo com a Renascença, a mudança de hora, seja no Inverno ou no Verão, tem efeitos negativos na saúde, pois aumentam os problemas de sono, há um risco acrescido de enfarte e de alguns tipos de cancro.

"Embora haja efeitos positivos amplamente registados, como a diminuição parcial da criminalidade ao início da noite e o registo de menos acidentes rodoviários em hora de ponta - principalmente nas primeiras semanas após a mudança de hora -, o principal objectivo da mudança de hora tem cada vez menos importância - o consumo eléctrico", indica a Renascença.

Na economia, tudo indica que exista um maior consumo ao final do dia, porque existem mais horas de luz. Ou seja, com o anoitecer mais tarde, as pessoas aproveitam para estar mais tempo em esplanadas e cafés, por exemplo.

Dicas para ajudar na mudança de hora

A Deco/Proteste deixa algumas dicas que podem ajudar a adaptar-se ao novo horário, até porque vai anoitecer mais tarde.

Rotina de sono consistente, em que durma pelo menos sete horas;

Evitar expor-se a ecrãs perto da hora de dormir e não consumir bebidas alcoólicas ou com cafeína;

Caso não seja automático, atualizar o relógio para o novo horário e ir para a cama à hora habitual;

Passar tempo ao ar livre, em especial nas manhãs que se seguem à mudança da hora;