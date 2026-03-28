Mariana Vargem conquista 5.º lugar na Taça da Europa de Triatlo
A triatleta madeirense Mariana Vargem acaba de alcançar o que se pode considerar como um brilhante 5.º lugar na Taça da Europa de Triatlo, que decorreu hoje em Quarteira, no Algarve.
Com a dorsal n.º 8, a jovem madeirense de 25 anos fez o tempo de pouco mais de 1 hora e 59 segundos, mais dois minutos e oito segundos do que a vencedora, a belga Jolien Vermeylen. A segunda classificada foi a portuguesa Maria Tomé, que ficou à frente de duas atletas francesas.
Mariana Vargem, que ocupa o 89.º lugar no ranking mundial, já realizou 64 provas da modalidade, alcançando à data 12 podiums e conquistando 6 primeiros lugares no Africa Triathlon Cup Taghazout, em Marrocos, a 21 de Setembro do ano passado.