Carlota Rodrigues é campeã nacional de fundo de SUPC

A atleta Carlota Rodrigues, do Clube Naval do Funchal, sagrou-se campeã nacional de SUPC, em Cadetes, no Campeonato Nacional de Fundo, que se realizou no passado fim-de-semana.

De acordo com nota do clube, apresentou uma "equipa jovem, quase todos numa primeira experiência em competições nacionais". "Entre o nervosismo e a inexperiência, existiu uma atitude de superação e resiliência por parte dos atletas em tentar conquistar o melhor resultado possível, desfrutando ao máximo desta oportunidade de competir ao lado dos melhores canoístas de Portugal", aponta.

O clube conquistou duas medalhas na vertente de SUPC. "Apesar de nem todos terem alcançado medalhas, acabaram por pontuaram coletivamente para o clube, dando bons indicadores para o futuro", assume o CNF.

Classificação Individual dos atletas do CNF:

Alice França, K1 Iniciado Feminino B, 10º lugar

Juan Freitas, K1 Infantis Masculino B, 42º lugar

Carlota Rodrigues (CNF/IOMT), SUPC Cadete Feminino, 1º lugar

Charlotte Andrade (CNF/IOMT), SUPC Cadete Feminino, 7º lugar

Ana Matias, K1 Cadete Feminino, 20º lugar

Raquel Gouveia (CNF/IOMT), SUPC Master B Feminino, 3º lugar