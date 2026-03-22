Gerson Baldé campeão com recorde nacional do salto em comprimento

O português Gerson Baldé conquistou hoje o título de campeão do mundo do salto em comprimento em pista curta, em Torun, na Polónia, com os 8,46 metros do novo recorde nacional, na sua sexta e última tentativa.

Gerson Baldé, de 26 anos, 'voou' para 8,46 metros para decidir a final, para destronar o italiano Mattia Furlani, que desceu do ouro para a prata, com 8,39, enquanto o bulgaro Bozhidar Sarâboyukov terminou em terceiro, com 8,31.

Após ter sido quarto nos Europeus 'indoor' Apeldoorn2025, o algarvio, natural de Albufeira, conquistou a medalha de ouro com a melhor marca do ano, depois de ter chegado a Torun com a terceira (8,32 do anterior recorde nacional, conseguido já este ano).

O atleta do Sporting, clube ao qual regressou depois de seis anos no Benfica, conquistou a primeira medalha de ouro para Portugal no salto em comprimento masculina, disciplina em que Carlos Calado tinha arrebatado o bronze em Lisboa2001.

Portugal conquistou pela primeira vez três medalhas numa edição dos Mundiais 'indoor', duas de ouro, ambas no comprimento, por Baldé e Agate Sousa, e a prata de Isaac Nader, nos 1.500 metros.

O histórico nacional aumenta para 20 'metais', sete das quais de ouro.

O Presidente da República felicitou Gerson Baldé, destacando um "concurso cheio de emoção até ao final".

"Em mais um concurso cheio de emoção até ao final, Gerson Baldé conquistou o título mundial do salto em comprimento em pista coberta, com um magnífico último salto para a história, bateu o recorde nacional e fez, novamente, a bandeira nacional subir ao lugar mais alto do pódio nestes mundiais disputados em Torún, na Polónia", saudou António José Seguro, numa nota na página oficial da Presidência da República.

O chefe de Estado reiterou as suas saudações "não só aos três atletas medalhados e cuja prestação muito honra os portugueses e enobrece o desporto nacional, mas também à Federação Portuguesa de Atletismo e a todos os que representaram Portugal nestes mundiais".

O Presidente da República já tinha felicitado Isaac Nader pela obtenção da medalha de prata na prova dos 1.500 metros e Agate Sousa pela conquista do título mundial do salto em comprimento, nos mesmos mundiais.