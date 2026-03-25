Equipa da UMa desenvolve investigação sobre a actual situação geopolítica

Um estudo liderado por uma equipa da Universidade da Madeira (UMa), em colaboração com o Interactive Technologies Institute (BIESA/ITI/LARSyS) e a Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI), aborda a actual situação geopolítica.

Através de uma nota é referido que este estudo, enquadrado na actual situação geopolítica, marcada pela guerra na Ucrânia e pelas tensões no Médio Oriente, com crescentes preocupações de natureza nuclear, recorre a modelos avançados de Inteligência Artificial para simular a dispersão de contaminação resultante de cenários de explosão nuclear em várias cidades europeias, incluindo Lisboa e Porto.

"Os resultados permitem analisar, com elevada rapidez, a evolução de nuvens radioativas nas primeiras horas após um evento desta natureza, fornecendo informação relevante para apoio à decisão em contexto de emergência", refere.

Publicado na revista científica Nature – Scientific Reports, o estudo permite analisar a evolução de nuvens radioactivas nas primeiras horas após um evento desta natureza. De acordo com os investigadores, fornece informação relevante para apoio à decisão em contexto de emergência.

Foi desenvolvia uma simulação representativa da "dispersão atmosférica de material com comportamento semelhante a cinzas, resultante de quatro explosões de bombas nucleares de elevado rendimento (na ordem das 10.000 kt, high-yield thermonuclear device), localizadas sobre Lisboa, Porto, Madrid e Barcelona, às 02:00 UTC de 26 de Junho de 2025. Esta simulação tem carácter ilustrativo e visa demonstrar padrões de dispersão e evolução espacial, não correspondendo a um evento real."