João Rodrigues confirmado como chefe de missão a Taranto 2026

O Comité Olímpico de Portugal confirmou, esta sexta-feira, 27 de Março, a escolha do madeirense João Rodrigues como chefe de missão da Equipa Portugal aos Jogos do Mediterrâneo de 2026, decisão que o DIÁRIO já tinha avançado ao longo desta semana.

Os Jogos terão lugar em Taranto, Itália, entre 21 de Agosto e 3 de Setembro, reunindo milhares de atletas de países da Europa, África e Ásia, numa competição que junta várias modalidades e é frequentemente descrita como uma versão regional dos Jogos Olímpicos.

Aos 54 anos, João Rodrigues — o atleta português com mais participações olímpicas — assume agora funções de liderança fora da competição, depois de uma longa carreira na vela, que incluiu sete presenças em Jogos Olímpicos. Já após terminar a carreira como atleta, integrou ainda a missão portuguesa a Tóquio’2020 como adido olímpico.

A nomeação surge como um reconhecimento do percurso do velejador madeirense e da sua ligação ao movimento olímpico, cabendo-lhe coordenar e apoiar a delegação portuguesa durante os 14 dias de competição.

Portugal participa nos Jogos do Mediterrâneo desde 2018, tendo já conquistado várias medalhas na competição, que representa uma importante plataforma de afirmação internacional para atletas de diferentes modalidades.