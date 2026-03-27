“As pessoas não têm de ter receio de expor toda e qualquer situação por medo de sofrer represálias”

Na segunda parte da entrevista, Rúben Santos, jornalista do DIÁRIO e da TSF-Madeira, falou da importância do sigilo das fontes, um dos pilares fundamentais no jornalismo.

O entrevistado recordou uma frase que o marcou durante o seu percurso académico, proferida pelo professor, advogado de profissão, que ministrava a cadeira de Ética e Deontologia: “Nós nunca seremos obrigados a revelar as nossas fontes”.

Segundo o jornalista, é precisamente este princípio que ajuda a quebrar o medo em denunciar irregularidades por receio de represálias.

Os jornalistas não devem ter medo, sobretudo nós, nem as pessoas têm de ter receio de expor toda e qualquer situação por receio de sofrer represálias. A verdade é essa, há muita gente com medo de sofrer represálias. Portanto, a lei garante e exige que o jornalista não divulgue quem passou as informações. Rúben Santos, jornalista do DIÁRIO e da TSF-Madeira

Esta protecção legal é essencial para garantir a confiança entre jornalistas e fontes. Portanto, “se este direito caísse, era o fim do jornalismo e o medo iria prevalecer”, de acordo com Rúben Santos, que explicou ainda qual é a única excepção.

“Nós não temos a obrigação de revelar quem nos deu a informação, nem mesmo na última instância de tribunal. E, só, apenas só, se essa for a única maneira de resolver o caso, o juiz leva-nos para uma sala, para a sós, saber quem é a fonte. Só ele pode saber quem é, mais ninguém. Acho que isto nunca aconteceu na história da justiça em Portugal. Se aconteceu, gostava que me fizessem chegar", apontou.

Questionado sobre de que forma um profissional assegura o rigor da informação antes de publicar uma notícia, Rúben Santos referiu que “temos de verificar, verificar e verificar, porque o rigor é inegociável no jornalismo” e a credibilidade da informação depende da confirmação contínua dos factos.

Assista à entrevista completa para perceber como funcionam os comunicados de imprensa, de que forma os jornalistas garantem o rigor da informação e o que gostaria, Rúben Santos, que a população em geral compreendesse sobre o exercício desta profissão.