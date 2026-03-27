Putin alega que relações com a Europa estão em crise mas isenta a Rússia de culpa

O Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou hoje que as relações de Moscovo com os países europeus estão em crise, mas rejeitou qualquer responsabilidade por parte da Rússia, segundo divulgou a presidência russa (Kremlin).

"As relações da Rússia com os países europeus estão em crise, sem que isso seja culpa nossa", afirmou Putin na abertura de uma reunião do Conselho de Segurança russo, em Moscovo.

Na intervenção, o chefe de Estado russo afirmou que a guerra na Ucrânia, em curso desde fevereiro de 2022, não é a razão que desencadeou o estado atual das relações com a Europa, uma vez que o conflito foi "culpa da anterior administração dos Estados Unidos e de vários dos principais países europeus".

Putin declarou que Moscovo "nunca se recusou a desenvolver e a restabelecer relações" com a União Europeia (UE).

Posteriormente, Putin passou a palavra ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov, também presente na reunião, para que este descrevesse o atual panorama na perspetiva da diplomacia russa.

Na semana passada, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou que a UE "precisará de falar com a Rússia sobre segurança no futuro" e sobre a paz na Ucrânia, embora tenha acrescentado na mesma ocasião que esse momento ainda não chegou e que o bloco europeu deve manter a pressão sobre Moscovo e apoiar Kiev.

A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e em armamento dos aliados ocidentais desde que a Rússia invadiu o país, em 24 de fevereiro de 2022.

Os aliados de Kiev também têm decretado sanções contra setores-chave da economia russa para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra na Ucrânia.

A ofensiva militar russa no território ucraniano mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).