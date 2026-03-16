Uma relação de confiança

Biovetnatura – Cuidar com ciência, proximidade e confiança

Na Biovetnatura acreditamos que cada animal merece cuidados clínicos rigorosos, atenção individual e acompanhamento contínuo.

🩺 Medicina veterinária com rigor clínico

A nossa equipa reúne experiência clínica, formação permanente e tecnologia de diagnóstico avançado, permitindo oferecer uma medicina veterinária moderna, precisa e centrada no bem-estar animal.

Trabalhamos diariamente para assegurar diagnóstico rigoroso, tratamento adequado e acompanhamento contínuo dos nossos pacientes.

🔬 Diagnóstico e acompanhamento

Dispomos de meios complementares de diagnóstico como:

✔ Análises laboratoriais

✔ Microscopia

✔ Ecografia

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Estes recursos permitem decisões clínicas mais rápidas e fundamentadas, garantindo que cada paciente recebe o cuidado adequado em todas as fases da sua vida.

🤝 Compromisso com os animais e as famílias

Mais do que tratar doenças, o nosso objectivo é promover saúde, prevenir problemas e construir relações de confiança duradouras com as famílias e os seus animais.

Cada caso é acompanhado de forma próxima pela nossa equipa, com atenção individual e verdadeiro respeito pelo bem-estar animal.

📍 Com presença em Santana e brevemente em Machico, continuamos a trabalhar diariamente com o compromisso que define a nossa marca:

rigor clínico • proximidade humana • medicina veterinária responsável

Biovetnatura

Clínica Veterinária • Diagnóstico • Cirurgia • Medicina Preventiva • Exames Complementares

🐾 Nós cuidamos.

Contactos

Ligue-nos 966529489 | 291575122

Pode ainda contactar-nos pela via alternativa: [email protected]

Para mais informações, consulte:

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