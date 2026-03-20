A crise dos combustíveis a tomar forma consistente

Bom dia. Os jornais nacionais não deixam de lançar os alertas e a continuação da guerra no Médio Oriente não deixa de ter o impacto, agora como no futuro. Eis as primeiras páginas desta sexta-feira, 20 de Março de 2026.

No semanário Expresso:

- "Tribunal Constitucional. PS rompe com Governo se houver acordo só com Chega"

- "Conflito no Médio Oriente. Irão vai dar a Trump a vitória que ele quer"

- "Guerra faz subir receios de recessão e juros"

- "Rússia respira e Putin vai somando conquistas"

- "Rebentou a 'bolha' artificial chamada Dubai"

- "Habitação, custo de vida, corrupção e impostos lideram chumbo a Governo"

- "Proteção de cônjuge e filhos faz disparar testamentos"

- "Portugal e NATO mal preparados para guerra de drones"

- "Luvas de Euro148 mil em luzes de Natal em Lisboa"

- "Santa Maria denuncia parto mortal em casa"

- "Grécia leva 36 a julgamento por desastre ferroviário"

- "Nova droga sintética torna prisões mais violentas"

- "Artur Pires de Lima. O marchand português que se tornou uma lenda"

- "René Redzepi. A violenta queda do melhor chefe do mundo"

- "Seguro faz 10 de junho nas Lajes"

- "Novo máximo do cabaz alimentar"

- "Portugal desperdiça um quarto da água"

- "Ex-guarda-redes Silvino morre"

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No semanário Nascer do Sol:

- "Tribunal de Contas. Governo quer acabar com responsabilidade financeira dos gestores públicos"

- "Hospital de Todos os Santos já perdeu os 100 milhões do PRR"

- "Operação inédita Portugal-França faz mais 5 arguidos no caso Altice"

- "Pedro Brinca. 'A tempestade Kristin deu um rude golpe nas contas públicas'"

- "Oliveira Martins: 'Se não formos críticos, cedemos à mediocridade'"

- "Mariana Leitão: 'Tive de provar o meu valor com dedicação e trabalho'"

- "Parlamento. Aguiar-Branco e Teresa Morais censuram presidente de comissão antirracismo"

- "Presidência. Marcelo esteve 10 dias 'apagado' do site oficial"

- "Algarve. Apoios de praia de Albufeira estão todos ilegais"

- "Provedor de Justiça. Vitalino Canas é a escolha do PS"

- "T. Constitucional. Chega quer indicar Paulo Otero"

- "Mário Centeno. Reforma acaba com ambições políticas?"

- "M.ª Fátima Bonifácio. 'Ilusões e ignorância da História'"

- "O eterno José Cid"

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No Correio da Manhã:

- "Saiu da cadeia e voltou a atacar mulheres. Violador em série apaga rasto do crime"

- "Guerra no Médio Oriente. Hezbollah prepara-se para guerrilha contra Israel"

- "Escalada agravada do petróleo e do gás"

- "Presidente do aniversário do CM. Seguro defende valor do jornalismo. 'Não há democracia sem escrutínio'"

- "FC Porto 2 Estugarda 0. Dragão avança na Europa"

- "Sporting. Borges renova antes de ciclo infernal"

- "Benfica. Schjelderup já vale 20 milhões de euros"

- "Silvino. 1959-2026. Estrela da baliza morre aos 67 anos"

- "Mário Ferreira julgado por fraude de 1 milhão de euros"

- "Algarve. Gestor raptado e roubado por conhecidos"

- "Mulher assassinada. Mata com arma vendida por GNR"

No Público:

- "Guerra afecta um terço do mercado de fertilizantes e abre a porta a crise alimentar"

- "Pop alternativa em Portugal. Herlander, Alex D'Alva, Rita Onofre e mais sete nomes para seguir de perto"

- "Futebol. Para Silvino (1959-2026), a baliza foi sempre um porto seguro"

- "50 anos. Trovante de novo juntos ao vivo: 'Somos iguais ao que éramos quando começámos'"

- "Emprego científico. Reitores voltaram a pedir dinheiro ao Governo para responder às condenações em tribunal"

- "Habitação. Despejos aumentaram mais de 40% em 2025"

- "Irão. Netanyahu nega ter arrastado Estados Unidos para guerra"

- "Lei de retorno. Governo quer agilizar deportações de imigrantes"

No Jornal de Notícias:

- "Medidas do Governo não travam escalada brutal nos combustíveis"

- "FC Porto 2-0 Estugarda. Um gigante português e um míssil dinamarquês"

- "Silvino Louro (1959-2026). O guarda-redes de sorriso fácil que foi um dos melhores do seu tempo"

- "Braga. Ricardo Horta assina nova época de ouro à espera da seleção"

- "Fogo que matou sete idosos em Mirandela sem culpados"

- "Julgamento. Mário Ferreira ataca Fisco para negar evasão fiscal"

- "Evasões. Vamos a jogo com este onze de estrelas Michelin"

- "Chefe do Comando Vermelho morto em operação sangrenta nas favelas do Rio"

- "Saúde. Salas de cirurgia de última geração no S. João"

- "Mula. Festival grátis entre o pôr e o nascer do sol no Porto"

No Diário de Notícias:

- "Indefinição política deixa PJ no maior vazio de liderança em 20 anos"

- "Crise. Como a 'pequena excursão' no Irão se tornou uma guerra económica"

- "BCE poderá subir juros já em abril"

- "Pacote Retorno: Governo facilita expulsão de imigrantes ilegais"

- "Turismo. 'Já estamos a sentir o impacto da guerra', diz presidente do Vila Galé"

- "Educação. Escolas usam redes sociais e contactam antigos docentes para resolver falta de professores"

- "Gouveia e Melo: 'Portugal parece abstrair-se das consequências de uma guerra na Europa'"

- "António Manuel Ribeiro: 'Temos muita musicazinha para adormecer. Aquilo que ouço às vezes é um vazio'"

No Negócios:

- "Preços do gás disparam. Carregamentos desviados para a Ásia. Governo acelera renováveis e reforça autoconsumo. BCE admite inflação acima dos 6% no pior cenário"

- "Heranças: casas, empresas, partilhas e sarilhos. Entrevista a José Carlos Vasconcelos: 'Alguns deputados deveriam começar por estudar a gramática de língua portuguesa'"

- "Donos dos híperes absorvem custos, mas já deixam alertas. Jerónimo Martins e Sonae com mais gastos na operação"

- "Descontos. Chega, PS, IL e BE alinhados no trabalho não declarado"

- "Mercados. Bruxas estão de volta a Wall Street e vêm em grupo"

No O Jornal Económico:

- "A mina da guerra. Desde que a guerra no Irão começou que o preço do volfrâmio duplicou. As minas da Panasqueira põem Portugal na linha da frente do negócio"

- "Investimentos em Sines geram 'subida galopante' do preço das casas"

- "Guerra total traz choque energético"

- "João Bento sai dos CTT e vai ser chairman da Altri"

- "Saúde privada sempre a crescer, faz investimento recorde de 312 milhões"

- "A pera rocha está doente, tem a vida em risco. Cura existe, mas a UE proíbe"

- "Estado paga o que deve em quanto tempo? São precisos 2.380 longos dias"

- "CIP aplaude apoio no gasóleo profissional. Atrasa aumento dos preços"

- "Pesadelo da estagflação volta a espreitar. Eleições nos EUA são chave"

No Record:

- "FC Porto 2-0 Estugarda. Euro show. Portugal bate recorde de pontos numa época"

- "Vitória dos dragões fechou uma semana de sonho e coloca mais uma equipa da Liga nos quartos-de-final"

- "Três representantes em prova. Apenas Inglaterra e Espanha têm mais"

- "Sp. Braga defronta Bétis"

- "1959-2026. Adeus Silvino. Histórico guarda-redes português morre aos 67 anos"

- "Benfica. Sudakov e Ivanovic à espreita. Mourinho pondera mexer no ataque"

- "Suspenso 30 dias e multado em 10.200 euros. Mário Branco volta a explodir. 'É uma vergonha! Vou começar a expor o passado'"

- "Sporting. Chega no fim do mês. Quenda é reforço para a Champions"

- "Primeira reunião. Renovação de Rui Borges à mesa"

No O Jogo:

- "Liga Europa. FC Porto 2-0 Estugarda. Fogo europeu"

- "Dragões eliminam terceiro classificado da Bundesliga e encontram equipa de Vítor Pereira nos 'quartos'. 9 e 16 de abril: FC Porto-Nottingham Forest; Braga-Bétis"

- "Farioli e o golo de Froholdt: 'Enviaram-me foto da minha celebração'"

- "Froholdt: 'Final é um objetivo realista, mas temos de estar sempre afinados'"

- "Portistas questionaram Liga sobre adiamento do Sporting-Tondela"

- "Reinaldo nega favorecimento e anuncia que data será conhecida hoje"

- "Sporting. Borges deu mais um passo para renovar. Conversações em andamento. Amigos próximos revelam segredos do técnico"

- "Morita tem Mundial em risco. Não entrou na convocatória"

- "Luto: Silvino morreu. Tinha 67 anos"

- "Benfica. Carga máxima. Conselho de Disciplina suspende Dedic por dois jogos e Mário Branco por 30 dias. Encarnados vão contestar suspensão do lateral"

- "Mourinho: 'Tive um convite do Braga e o meu pai disse-me: 'tem juízo'"

E no A Bola:

- "FC Porto 2-0 Estugarda. Pleno europeu. Dragões despacham alemães e juntam-se a leões e guerreiros nos quartos-de-final"

- "Farioli elogia enorme exibição de Diogo Costa: 'É um dos três melhores guarda-redes do Mundo'"

- "William Gomes e Froholdt selaram o apuramento"

- "Andebol. Heróis do Mar em direto n'A Bola TV. Portugal-Chéquia"

- "Sporting. Renovação de Rui Borges alinhavada. SAD e representantes do treinador reuniram-se ontem"

- "Fresneda com interessados em Inglaterra"

- "Benfica. Recurso da suspensão de Dedic. Defesa bósnio suspenso dois jogos após vermelho em Arouca"

- "Sudakov e Ivanovic chegam-se à frente. Médio e ponta de lança espreitam oportunidade"

- "Óbito. Silvino Louro. 1956-2026