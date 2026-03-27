Ordem dos Assistentes Sociais realiza primeira visita oficial à Região Autónoma da Madeira

A Bastonária e a Direcção Nacional da Ordem dos Assistentes Sociais (OAS) realizam, nos dias 30 e 31 de Março, a primeira visita oficial à Região Autónoma da Madeira, depois da criação da Ordem.

A Ordem dos Assistentes Sociais, criada em 2019 e regulamentada em Dezembro de 2023, constitui a primeira ordem profissional no domínio das profissões sociais em Portugal, tendo como missão a defesa do interesse público, a regulação do exercício profissional e a promoção de elevados padrões éticos e de qualidade na intervenção social.

Durante os dois dias da visita à Região, no âmbito de uma estratégia de proximidade e conhecimento das realidades regionais., a comitiva da OAS estará presente num conjunto de audiências com entidades públicas e organizações relevantes, com o objectivo de auscultar, conhecer e debater os principais desafios que se colocam à intervenção dos assistentes sociais na Região, onde se encontram actualmente inscritos 333 profissionais. As reuniões abrangerão áreas tão centrais quanto a habitação, economia social e solidária, saúde, inclusão social, educação, ensino superior e investigação.

O programa integra ainda a realização de uma audição pública com assistentes sociais da Região, a ter lugar no dia 31 de Março, pelas 16h30, na Sala do Senado do Campus da Penteada da Universidade da Madeira. A iniciativa visa promover a participação directa dos profissionais, acolhendo contributos que na primeira pessoa identifiquem prioridades para a vida da Ordem e da RAM. A visita culminará com uma conferência de imprensa, no mesmo local, pelas 18 horas, na qual serão apresentadas as principais conclusões dos trabalhos desenvolvidos.

A Ordem dos Assistentes Sociais toma como lema da sua acção a defesa dos direitos, designadamente os sociais, e da dignidade cidadã, bem como a regulação profissional das/dos assistentes sociais.