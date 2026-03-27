Machico reforça eficiência energética e combate à poluição luminosa com novas luminárias LED

A Câmara Municipal de Machico instalou 228 novas luminárias LED e três controladores em zonas costeiras do concelho, abrangendo as freguesias de Machico, Porto da Cruz e Caniçal. A intervenção foi realizada no âmbito do projeto LIFE Natura@night, cofinanciado em 60% pelo programa LIFE da União Europeia.

Segundo o município, “o principal objectivo [do projecto] é reduzir a poluição luminosa que afecta os arquipélagos da Madeira, Canárias e Açores”, contribuindo para a protecção de aves marinhas e da biodiversidade, bem como para a eficiência energética e a diminuição da pegada ecológica.

As novas luminárias dispõem de um sistema inteligente de gestão remota que permite ajustar a temperatura da cor da luz “do branco neutro para o amarelo âmbar”, em função das necessidades. Segundo a autarquia, após a instalação foi registada uma redução do consumo energético “de cerca de 130 kWh para aproximadamente 70 kWh”.

No âmbito das políticas ambientais, o município vai também associar-se à edição de 2026 da Hora do Planeta, este sábado, 27 de Março, promovendo o apagão das luminárias instaladas entre as 20h30 e as 21h30 nas três freguesias. A autarquia apela ainda à participação da população, sublinhando que “o verdadeiro impacto resulta da adesão colectiva de milhões de pessoas em todo o mundo”.

Paralelamente, a Câmara pretende expandir o projecto de casas do lixo comunitárias, assente em soluções baseadas na natureza (NBS), com o objectivo de melhorar a integração urbana e promover a biodiversidade. “Esta solução recorre a sistemas NBS […] promovendo a biodiversidade e favorecendo os polinizadores”, refere.

A estratégia ambiental do município inclui ainda acções de sensibilização e voluntariado. Para assinalar o Dia Mundial da Floresta, a 31 de Março, está prevista uma iniciativa na praia da Ribeira do Natal, com plantação de espécies nativas e acções de regeneração ambiental, em colaboração com entidades como a SPEA Madeira, o IFCN e o projecto Ecos Machico.