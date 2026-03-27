Imaculado Coração de Maria e Associação Monte de Amigos formalizam parceria

A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria formalizou esta quinta-feira, 26 de Março, a assinatura do protocolo de cooperação anual com a Associação Monte de Amigos, numa cerimónia realizada na sede da instituição.

Em nota emitida, a parceria é descrita como "estratégica" na área social, afirmando-se como uma "das principais respostas comunitárias no território, em linha com o histórico de colaboração contínua entre ambas as instituições".

A Associação Monte de Amigos esteve representada pela sua dirigente e fundadora, Margarida Moraes, e pela assistente social Raquel Abreu, enquanto a Junta foi representada pelo seu presidente, Pedro Araújo.

A renovação do protocolo "evidencia o reconhecimento do trabalho desenvolvido por esta Associação junto da população mais vulnerável da freguesia, com especial incidência no apoio social de proximidade e na promoção da inclusão", destaca a junta de freguesia.

A parceria enquadra-se na política de cooperação institucional que a Junta tem vindo a consolidar ao longo dos últimos anos, assente no trabalho articulado com entidades locais que intervêm em diferentes domínios da comunidade.

O protocolo celebrado prevê a atribuição de um apoio financeiro anual por parte da Junta de Freguesia à atividade principal da 'Monte de Amigos', sendo, no âmbito da área social, a entidade que beneficia do maior volume de apoio financeiro concedido pela Junta.

O presidente da instituição, Pedro Araújo sublinha a importância de continuar a investir em parcerias sólidas e orientadas para resultados, sublinhando a intenção da junta de freguesia de aprofundar os mecanismos de monitorização e avaliação do impacto das respostas sociais. Nesse sentido, revelou, a junta "pretende reforçar a definição de indicadores cada vez mais claros que permitam medir o impacto social das respostas implementadas e assegurar maior transparência na utilização dos recursos públicos".

A Monte de Amigos apresenta no seu plano de actividades diversas respostas sociais, como o atendimento e acompanhamento social, a loja comunitária e o projeto de voluntariado, com intervenção direta junto de famílias em situação de vulnerabilidade.