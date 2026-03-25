Cabo Verde realizou primeiro transplante renal, em parceria com Portugal

Cabo Verde realizou hoje o seu primeiro transplante renal, em parceria com Portugal, anunciou a administração do Hospital Universitário Agostinho Neto (HUAN), na capital, Praia.

"Conseguimos realizar o nosso primeiro transplante renal em Cabo Verde", anunciou Evandro Monteiro, presidente do conselho de administração do HUAN, em conferência de imprensa.

O dirigente enalteceu a parceria entre diversas equipas dos dois países, nomeadamente do Hospital Santo António, do Porto, e pediu "uma salva de palmas" para Norton de Matos, cirurgião vascular português, dinamizador da parceria.

"Isto foi muito complicado, sobretudo porque era preciso chegar a legislação e muita coisa confusa", mas o caminho "foi-se realizando", ao longo de anos, referiu o cirurgião, assinalando que a conquista vai melhorar a qualidade de vida dos utentes de hemodiálise.

O arquipélago ganha mais autonomia, sem necessidade de separar famílias para tratamentos ou cirurgias em doentes com insuficiência renal crónica.

O beneficiário do primeiro transplante "está bem", assim como a irmã, doadora, após uma intervenção que demorou três horas - desde a extração do rim da doadora, com técnica laparoscópica, sem grandes incisões, até terminar a cirurgia no recetor, explicaram os médicos.

A escolha do paciente recaiu sobre "quem tivesse doador disponível", sendo selecionado entre 13 pares estudados, após realizados exames de compatibilidade, explicou Hélder Tavares, nefrologista do HUAN.

A parceria com o Hospital de Santo António inclui apoio à instalação de material cirúrgico em Cabo Verde e formação, com presença de cirurgiões especializados para se criar autonomia no arquipélago.

Portugal apoia também a realização de exames de compatibilidade, que exigem um laboratório especializado.

Nos últimos três anos, o centro de diálise instalado no Hospital Agostinho Neto, na Praia, o principal do país, tem acolhido regularmente 160 utentes em hemodiálise, cerca de 120 no centro a operar no Mindelo, sem listas de espera.

Em comunicado, a Embaixada de Portugal na Cidade da Praia congratulou as autoridades de saúde cabo-verdianas pelo "pleno sucesso" da intervenção, classificando-a como "um marco histórico".

Segundo a representação diplomática, o grupo de parceiros inclui o Camões, IP, o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, a TAP e a transportadora Rangel, no apoio logístico.

"É o resultado lógico de uma cooperação bilateral coerente e consistente", assinalou, recordando a evolução do trabalho conjunto: primeiro, transferências para Portugal, seguidas (há uma década) da consolidação da diálise no arquipélago.

O projeto é apontado como "exemplo de cooperação bilateral orientada para resultados e para a melhoria das condições de vida das pessoas", concluiu.