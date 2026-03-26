SESARAM com 46 projectos de investigação em enfermagem a decorrer

Estão em curso, neste momento, no Serviço de Saúde da Região (SESARAM) 46 projectos de investigação em enfermagem, que envolvem 139 enfermeiros.

Os números foram apontados por Sílvia Ornelas, no âmbito das I Jornadas de Investigação em Enfermagem que arrancaram hoje no Funchal e que, durante dois dias vão reunir vários contributos dos investigadores da Região, mas também vindos do continente.

No entender da coordenadora do Grupo de Investigação em Enfermagem daquele serviço público, a grande procura por esta iniciativa reflecte o interesse em aplicar na prática o que de novo vai sendo produzido com o avançar do conhecimento científico. "O grande contributo é sempre para os nossos doentes, para as famílias dos nossos doentes, ao trazermos aquilo que de melhor nós podemos ter [em enfermagem] e oferecer à nossa população", sustenta, na esperança de poderem, assim, contribuir para novas políticas de saúde.

Os trabalhos apresentados no decorrer destes dois dias tocam temas muito diversos e várias áreas de especialidade da enfermagem, nomeadamente a urgência pediátrica, aos cuidados de saúde primários, passando pelas unidades de internamento.