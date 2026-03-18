Gonçalo Maia Camelo alerta para execução "anémica" dos fundos comunitários

O deputado da Iniciativa Liberal confrontou Duarte Freitas com o que considera uma execução "anémica" dos fundos comunitários e do programa Portugal 2030, no exercício de 2024.

Gonçalo Maia Camelo pergunta se já podemos concluir que "o PRR foi uma oportunidade perdida".

Em relação ao Portugal 2030, não compreende como serão executados mais de 90% em apenas 3 anos.

Duarte Freitas explica que a prioridade foi executar os programas "de maturidade mais curta" e que a Madeira "não perdeu um cêntimo do PRR".