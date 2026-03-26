Viatura em chamas na Via Rápida

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz procederam, pelas 14 horas desta quinta-feira, à extinção de um incêndio que deflagrou numa viatura ligeira que circulava na Via Rápida, nas imediações do restaurante Nico’s Burguer.

Segundo foi possível apurar, uma ambulância da corporação que seguia para um serviço de transporte de doentes deparou-se com a situação, tendo os operacionais iniciado de imediato as primeiras acções de controlo do fogo até à chegada dos restantes meios de socorro.

O incêndio acabou por ser rapidamente dominado pelos bombeiros, não havendo registo de feridos.