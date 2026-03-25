Acidente gera congestionamento na Via Rápida
Um acidente no final do viaduto do Comboio na Via Rápida, sentido Machico - Ribeira Brava, está a causar um forte congestionamento naquela estrada.
A operação de assistência e normalização do tráfego já começou, mas neste momento já são mais de 3 km de extensão.
Este é o primeiro incidente reportado pela ViaLitoral, concessionário daquela estrada, nesta quarta-feira, uma vez que até agora apenas tinham ocorrido congestionamentos devido ao tráfego intenso.
Não sabemos ainda as circunstâncias e consequências - além do congestionamento - deste acidente.
