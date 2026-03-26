Trump exorta Teerão a "levar as coisas a sério antes que seja tarde demais"

O Presidente norte-americano, Donald Trump, aconselhou hoje o Irão a "levar as coisas a sério antes que seja tarde demais", ao comentar a falta de acordo para acabar com o conflito iniciado a 28 de fevereiro.

"Os negociadores iranianos são muito diferentes e 'estranhos'", afirmou Trump na rede Truth Social, de que é proprietário, avisando que, na ausência de um acordo, "não haverá volta a dar e não vai ser bonito".

A "estranheza" é consubstanciada no facto de Trump considerar que os negociadores iranianos estão, por um lado, "a implorar" para alcançar um acordo e, por outro, afirmam publicamente que apenas estão "a examinar a nossa proposta".

Trump criticou assim a posição do Irão, afirmando que tudo é "falso", ao mesmo tempo que insistiu que chegar a um acordo para o fim da guerra é do interesse da República Islâmica, que, segundo disse, "foi militarmente aniquilada e sem qualquer possibilidade de recuperar".

Neste ponto, Trump reforçou as ameaças às autoridades iranianas e instou-as a negociar de forma "séria".

As declarações contrastam com a versão do Irão, cujo ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araqchi, negou que existam "negociações ou conversações" com os Estados Unidos para terminar a guerra, embora tenha reconhecido a existência de "mensagens" provenientes de Washington que, ainda assim, não constituem "negociação nem diálogo".

Na mensagem, Trump virou também as atenções para a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), sublinhando que os Estados Unidos "não precisam da Aliança Atlântica para nada".

O Presidente norte-americano criticou os Estados membros da Aliança Atlântica por "nada terem feito" para o ajudar na guerra contra o Irão.

"Os países da NATO nada fizeram para ajudar [os Estados Unidos] com a nação louca, agora dizimada, que é o Irão", escreveu Trump.

"Os Estados Unidos não precisam de nada da NATO, mas 'nunca se esqueçam' deste momento muito importante na História", acrescentou na mensagem em letras maiúsculas.

Por seu lado, a Casa Branca evitou confirmar que a Administração Trump tenha apresentado ao Irão um plano de 15 pontos para pôr fim à sua ofensiva, embora tenha sublinhado que existem contactos em curso.

Essa primeira proposta terá sido rejeitada por Teerão, que considera a oferta "excessiva" e insiste que ditará os termos do fim da guerra, segundo avançou o canal estatal Press TV, citando um alto responsável político e de segurança com conhecimento dos contactos.