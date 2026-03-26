Meta "discorda respeitosamente" de decisão de júri de Los Angeles

A Meta, dona do Facebook e Instagram, disse ontem "discordar respeitosamente" da decisão de um júri de Los Angeles, que responsabilizou a empresa e o YouTube pelos danos causados a uma criança.

"Discordamos respeitosamente da decisão e estamos a analisar as nossas opções legais", disse, em comunicado, um porta-voz da empresa.

A Meta e o YouTube foram considerados culpados, por um júri da Califórnia, num processo que visava responsabilizar as redes sociais pelos danos causados a uma criança.

Após 40 horas de deliberação, ao longo de nove dias, os jurados concluíram que a Meta e o YouTube foram negligentes na operação da sua plataforma, o que defenderam ser um fator substancial para causar danos à autora do processo.

A jovem de 20 anos, à qual o júri concedeu uma indemnização de três milhões de dólares (cerca de 2,6 milhões de euros), afirmou que o uso das redes sociais tornou-a viciada em tecnologia e piorou a sua saúde mental.

À Meta cabe assumir 70% da indemnização e ao YouTube a restante parte.

O júri sublinhou ainda que as empresas agiram com malícia e vão analisar novas provas e regressar à sala de deliberação para decidir sobre outras punições a aplicar.

Além da Meta e do YouTube, o TikTok e a Snap também foram visados no caso, mas fizeram acordos antes do início do julgamento.