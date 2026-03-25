Falta de obstetras influencia recorde de cesarianas no SNS
Bom dia. Estas são as primeiras páginas nos jornais nacionais desta quarta-feira, 25 de Março de 2026.
Na revista Sábado:
- "Seis roteiros perfeitos para a Páscoa"
- "Feira da Ladra. Fomos às compras de azulejos roubados e há muitos"
- "De medo a moda: o regresso em força do nuclear. Europa desiste de fechar centrais e quer construir novas"
- "Operação Lúmen. Irmãos Castro são da elite de Espinho e até ganharam o mesmo concurso"
- "Seguro & Carneiro. Uma história de amizade, aliança e separação"
No Correio da Manhã:
- "Filho homicida vai ser entregue ao pai. Após três anos em regime fechado"
- "Durão Barroso celebra 70 anos em festa de arromba sem Marcelo"
- "Judiciária sem rasto de gestor desaparecido no Algarve"
- "Aplicações. Mais de 5 mil milhões em Certificados de Aforro"
- "Cadeia de Tires. Enfermeira assassina na ala da viúva Rosa"
- "Guerra no Médio Oriente. Israel intensifica ataques em Beirute"
- "Na seleção colombiana. Sporting teme desgaste de Suárez"
- "Campeonato. Jogos europeus apertam calendário"
- "FC Porto. Champions segura veteranos no Dragão"
- "Penafiel. Casal morre em queda de carro para a água"
- "Estudantes. Protesto exige ensino gratuito e alojamento"
- "Lisboa. Secretário-geral proibido de entrar na Câmara"
No Público:
- "Recorde de cesarianas nos hospitais do SNS: Norte e Alentejo com pior registo"
- "Banca digital. Revolut iguala BCP e já se aproxima da CGD"
- "Finanças públicas. Governo tem margem para ir até um défice de 0,5%"
- "Médio Oriente. Israel diz que vai controlar 10% do Líbano"
- "EUA podem apostar em Ghalibaf para ter com quem falar"
- "Spinumviva. Montenegro ocultou informação a serviços do Estado a que pediu parecer"
- "Ensino Superior. Estudantes de todo o país manifestaram-se: 'Bolsas sim; propinas, não'"
- "Partido Socialista. Carneiro chama independentes para o congresso, onde os críticos se vão fazer ouvir"
No Jornal de Notícias:
- "Abastecer carro em 'low cost' permite poupar até 22 euros"
- "Regiões do Interior Norte batem recordes no Turismo"
- "Israel ocupa sul do Líbano e expulsa milhares de pessoas"
- "Cultura. 'Ser espiritual' de Luís Portela soma 37 edições e 30 mil livros"
- "Matosinhos. Advogada ameaçada por namorado preso levou droga para a cadeia"
- "Gondomar. Despiste de automóvel mata casal de namorados"
- "Aveiro. Feira de Março só se paga nos dias em que há concertos"
- "Liga. Dragões dão goleada nos reforços de inverno"
- "'Secret Story'. Triângulo amoroso gera debate sobre relações tóxicas"
No Diário de Notícias:
- "Cuba disponível para enviar médicos e reforçar o SNS em 'pouco tempo'"
- "Musical. Sofia Escobar. 'Evita fortaleceu as mulheres. É o papel certo neste momento da minha vida'"
- "Escolas de Sintra reclamam obras prioritárias às autarquias"
- "OE. Governo pensa que 'ainda é prematuro' fazer o Retificativo que a oposição quer"
- "Empréstimos. Juros da casa devem subir em abril antes de o BCE agravar juros"
- "Reforma Laboral. Negociações vão continuar e reduzem margem de Seguro para vetar proposta"
- "Médio Oriente. Trump diz já ter vencido a guerra, mas continua a negociar com o Irão"
- "Relação. Sónia Silva quer construir pontes entre o Luxemburgo e Portugal"
- "Documentário. Martin Parr: O realismo surreal"
- "Ciclismo. Volta ao Alentejo sai para a estrada com novos moldes"
No Negócios:
- "Grandes empresas pedem harmonização a Bruxelas"
- "Projetos de renováveis multiplicam-se e oposição é cada vez maior"
- "Estado vai encaixar 22 milhões com venda de imóvel em Berlim"
- "Acordo UE-Austrália abre oportunidades às exportações nacionais"
- "Guerra no Irão. Petróleo alto veio para ficar. E pode atingir 200 dólares"
- "Sustentabilidade 20/30. Álvaro José Ferreira. CEO da Celfocus. 'A função do engenheiro informático vai mudar'"
No O Jornal Económico:
- "Portugal registou 4.º maior aumento de custos na construção na UE"
- "Mil milhões em tarifas caem com o acordo UE-Austrália"
- "Bancos portugueses têm 583 milhões de exposição ao Médio Oriente"
- "AIE consulta governos da Ásia e Europa para libertar mais petróleo"
- "Quem ganhou 580 milhões antes de Trump anunciar tréguas?"
- "ReVentures investe 225 milhões em habitação para seniores"
- "Ronda negocial. Patrões e UGT ainda não desistiram de acordo na lei laboral"
- "Impostos. Fiscalista Rogério Fernandes Ferreira. 'Futebol? Menos IVA nos bilhetes alinharia políticas fiscais e desportivas'"
No O Jogo:
- "FC Porto. William Gomes fala dos conselhos de Jorge Costa, dos ídolos Pepê e Thiago Silva, do trabalho mental e do sonho da seleção brasileira. 'Estou a viver uma grande fase'"
- "Dragões estão muito perto dos 175 mil sócios"
- "Bilhetes mais acessíveis para encher o estádio frente ao Nottingham Forest"
- "Froholdt animado: 'É importante contribuir com golos e assistências'"
- "Reportagem. O relojoeiro que testemunha todos os títulos portistas"
- "Sporting. Volta de Londres para ser opção imediata. Quenda reforço de abril"
- "Debast e o jogo com o Bodo/Glimt: 'A noite mais louca da minha vida'"
- "Benfica. Mourinho não poupa elogios a Dahl. 'É um jogador de topo'"
- "Vários clubes alemães atentos a António Silva"
- "Seleção. Ex-técnico do Sporting valida Mateus Fernandes. 'Presente e o futuro de Portugal'"
- "A importância de 'viver' o Azteca antes do Campeonato do Mundo"
No A Bola:
- "Bernardo Silva. Regresso ao Benfica a curto prazo. Sonho impossível"
- "Jogador em final de contrato com o Manchester City"
- "'Estar na seleção era o objetivo para este ano'. Mateus Fernandes satisfeito com a estreia nas convocatórias"
- "Sporting. Rui Borges fez crescer quinteto. Luís Suárez, Maxi Araújo, Geny Catamo, Trincão e Fresneda 'rugem' com o técnico"
- "'Finalmente já posso jogar sem dor'. Debast confirmou recaída de lesão que atrasou o regresso"
- "FC Porto. William Gomes quer seleção do Brasil"
- "Froholdt agradece a Farioli pela gestão. "
E no Record:
- "Sporting. Arribas encantado. Espanhol está a par do interesse e gostava de ser leão"
- "Reunião formal até final da semana. Renovação de Rui Borges avança"
- "Benfica. Bruma teve lesão grave"
- "FC Porto. 'Estou a viver uma grande fase', William Gomes é ouro a saltar do banco"
- "Seleção. Mateus Fernandes feliz. 'Treino com jogadores que via na televisão"
- "Madalena Costa fez magia na redação. Campeã do mundo de patinagem livre recebeu Record de Ouro"
- "Jorge Jesus escreve hoje. 'Reviravolta do Sporting encheu-me de orgulho'"