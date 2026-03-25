Falta de obstetras influencia recorde de cesarianas no SNS

Bom dia. Estas são as primeiras páginas nos jornais nacionais desta quarta-feira, 25 de Março de 2026.

Na revista Sábado:

- "Seis roteiros perfeitos para a Páscoa"

- "Feira da Ladra. Fomos às compras de azulejos roubados e há muitos"

- "De medo a moda: o regresso em força do nuclear. Europa desiste de fechar centrais e quer construir novas"

- "Operação Lúmen. Irmãos Castro são da elite de Espinho e até ganharam o mesmo concurso"

- "Seguro & Carneiro. Uma história de amizade, aliança e separação"

No Correio da Manhã:

- "Filho homicida vai ser entregue ao pai. Após três anos em regime fechado"

- "Durão Barroso celebra 70 anos em festa de arromba sem Marcelo"

- "Judiciária sem rasto de gestor desaparecido no Algarve"

- "Aplicações. Mais de 5 mil milhões em Certificados de Aforro"

- "Cadeia de Tires. Enfermeira assassina na ala da viúva Rosa"

- "Guerra no Médio Oriente. Israel intensifica ataques em Beirute"

- "Na seleção colombiana. Sporting teme desgaste de Suárez"

- "Campeonato. Jogos europeus apertam calendário"

- "FC Porto. Champions segura veteranos no Dragão"

- "Penafiel. Casal morre em queda de carro para a água"

- "Estudantes. Protesto exige ensino gratuito e alojamento"

- "Lisboa. Secretário-geral proibido de entrar na Câmara"

No Público:

- "Recorde de cesarianas nos hospitais do SNS: Norte e Alentejo com pior registo"

- "Banca digital. Revolut iguala BCP e já se aproxima da CGD"

- "Finanças públicas. Governo tem margem para ir até um défice de 0,5%"

- "Médio Oriente. Israel diz que vai controlar 10% do Líbano"

- "EUA podem apostar em Ghalibaf para ter com quem falar"

- "Spinumviva. Montenegro ocultou informação a serviços do Estado a que pediu parecer"

- "Ensino Superior. Estudantes de todo o país manifestaram-se: 'Bolsas sim; propinas, não'"

- "Partido Socialista. Carneiro chama independentes para o congresso, onde os críticos se vão fazer ouvir"

No Jornal de Notícias:

- "Abastecer carro em 'low cost' permite poupar até 22 euros"

- "Regiões do Interior Norte batem recordes no Turismo"

- "Israel ocupa sul do Líbano e expulsa milhares de pessoas"

- "Cultura. 'Ser espiritual' de Luís Portela soma 37 edições e 30 mil livros"

- "Matosinhos. Advogada ameaçada por namorado preso levou droga para a cadeia"

- "Gondomar. Despiste de automóvel mata casal de namorados"

- "Aveiro. Feira de Março só se paga nos dias em que há concertos"

- "Liga. Dragões dão goleada nos reforços de inverno"

- "'Secret Story'. Triângulo amoroso gera debate sobre relações tóxicas"

No Diário de Notícias:

- "Cuba disponível para enviar médicos e reforçar o SNS em 'pouco tempo'"

- "Musical. Sofia Escobar. 'Evita fortaleceu as mulheres. É o papel certo neste momento da minha vida'"

- "Escolas de Sintra reclamam obras prioritárias às autarquias"

- "OE. Governo pensa que 'ainda é prematuro' fazer o Retificativo que a oposição quer"

- "Empréstimos. Juros da casa devem subir em abril antes de o BCE agravar juros"

- "Reforma Laboral. Negociações vão continuar e reduzem margem de Seguro para vetar proposta"

- "Médio Oriente. Trump diz já ter vencido a guerra, mas continua a negociar com o Irão"

- "Relação. Sónia Silva quer construir pontes entre o Luxemburgo e Portugal"

- "Documentário. Martin Parr: O realismo surreal"

- "Ciclismo. Volta ao Alentejo sai para a estrada com novos moldes"

No Negócios:

- "Grandes empresas pedem harmonização a Bruxelas"

- "Projetos de renováveis multiplicam-se e oposição é cada vez maior"

- "Estado vai encaixar 22 milhões com venda de imóvel em Berlim"

- "Acordo UE-Austrália abre oportunidades às exportações nacionais"

- "Guerra no Irão. Petróleo alto veio para ficar. E pode atingir 200 dólares"

- "Sustentabilidade 20/30. Álvaro José Ferreira. CEO da Celfocus. 'A função do engenheiro informático vai mudar'"

No O Jornal Económico:

- "Portugal registou 4.º maior aumento de custos na construção na UE"

- "Mil milhões em tarifas caem com o acordo UE-Austrália"

- "Bancos portugueses têm 583 milhões de exposição ao Médio Oriente"

- "AIE consulta governos da Ásia e Europa para libertar mais petróleo"

- "Quem ganhou 580 milhões antes de Trump anunciar tréguas?"

- "ReVentures investe 225 milhões em habitação para seniores"

- "Ronda negocial. Patrões e UGT ainda não desistiram de acordo na lei laboral"

- "Impostos. Fiscalista Rogério Fernandes Ferreira. 'Futebol? Menos IVA nos bilhetes alinharia políticas fiscais e desportivas'"

No O Jogo:

- "FC Porto. William Gomes fala dos conselhos de Jorge Costa, dos ídolos Pepê e Thiago Silva, do trabalho mental e do sonho da seleção brasileira. 'Estou a viver uma grande fase'"

- "Dragões estão muito perto dos 175 mil sócios"

- "Bilhetes mais acessíveis para encher o estádio frente ao Nottingham Forest"

- "Froholdt animado: 'É importante contribuir com golos e assistências'"

- "Reportagem. O relojoeiro que testemunha todos os títulos portistas"

- "Sporting. Volta de Londres para ser opção imediata. Quenda reforço de abril"

- "Debast e o jogo com o Bodo/Glimt: 'A noite mais louca da minha vida'"

- "Benfica. Mourinho não poupa elogios a Dahl. 'É um jogador de topo'"

- "Vários clubes alemães atentos a António Silva"

- "Seleção. Ex-técnico do Sporting valida Mateus Fernandes. 'Presente e o futuro de Portugal'"

- "A importância de 'viver' o Azteca antes do Campeonato do Mundo"

No A Bola:

- "Bernardo Silva. Regresso ao Benfica a curto prazo. Sonho impossível"

- "Jogador em final de contrato com o Manchester City"

- "'Estar na seleção era o objetivo para este ano'. Mateus Fernandes satisfeito com a estreia nas convocatórias"

- "Sporting. Rui Borges fez crescer quinteto. Luís Suárez, Maxi Araújo, Geny Catamo, Trincão e Fresneda 'rugem' com o técnico"

- "'Finalmente já posso jogar sem dor'. Debast confirmou recaída de lesão que atrasou o regresso"

- "FC Porto. William Gomes quer seleção do Brasil"

- "Froholdt agradece a Farioli pela gestão. "

E no Record:

- "Sporting. Arribas encantado. Espanhol está a par do interesse e gostava de ser leão"

- "Reunião formal até final da semana. Renovação de Rui Borges avança"

- "Benfica. Bruma teve lesão grave"

- "FC Porto. 'Estou a viver uma grande fase', William Gomes é ouro a saltar do banco"

- "Seleção. Mateus Fernandes feliz. 'Treino com jogadores que via na televisão"

- "Madalena Costa fez magia na redação. Campeã do mundo de patinagem livre recebeu Record de Ouro"

- "Jorge Jesus escreve hoje. 'Reviravolta do Sporting encheu-me de orgulho'"