ISP, o imposto que influencia o preço dos combustíveis
Numa altura em que o aumento dos combustíveis parece não ter fim à vista, muito se tem falado que os consumidores sentem ainda mais esse aumento devido ao ‘famoso’ imposto ISP.
Mas afinal que imposto é esse, como funciona e que implicações tem no aumento ou diminuição no preço dos combustíveis para quem vai atestar o depósito?
O Imposto sobre os Produtos
Petrolíferos e Energéticos (ISP) é um dos impostos que incidem directamente
sobre a gasolina, o gasóleo e outros combustíveis e que afecta o preço final,
sendo que a taxa unitária do ISP nos
combustíveis em Portugal é definida por portarias do Governo que podem ser
revistas, geralmente em resposta a flutuações no preço internacional do
petróleo ou devido a necessidades orçamentais.
O objectivo passa por tributar a utilização dos combustíveis fósseis em função do seu potencial de emissão de dióxido de carbono, alinhando, assim, a política fiscal com os objectivos ambientais e de transição energética
O preço de venda ao público dos combustíveis é o resultado da soma de várias taxas, incluindo o ISP. Este representa uma das maiores ‘fatias’ do valor final, ultrapassando frequentemente metade do preço por litro. Este imposto é uma das principais fontes de receita fiscal do Estado português e tem um papel crucial na regulação do mercado de combustíveis, influenciando directamente o preço final pago pelos consumidores.
O ISP foi introduzido em 1989 e tem evoluído ao longo dos anos. Através deste imposto, o Governo procura não apenas gerar receitas, mas também desincentivar o consumo excessivo de combustíveis fósseis, alinhando-se com os objectivos de redução de emissões de gases de efeito estufa e promoção de uma economia mais sustentável.
O imposto sobre produtos
petrolíferos varia porque cada país define as suas taxas de imposto,
ajustando-as consoante as suas políticas orçamentais, ambientais e sociais.
O ISP incide sobre a maioria dos produtos energéticos, incluindo a componente fóssil dos combustíveis e alguns biocombustíveis, com taxas que podem ser distintas.