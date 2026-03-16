ISP, o imposto que influencia o preço dos combustíveis

Numa altura em que o aumento dos combustíveis parece não ter fim à vista, muito se tem falado que os consumidores sentem ainda mais esse aumento devido ao ‘famoso’ imposto ISP.

Mas afinal que imposto é esse, como funciona e que implicações tem no aumento ou diminuição no preço dos combustíveis para quem vai atestar o depósito?

O Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) é um dos impostos que incidem directamente sobre a gasolina, o gasóleo e outros combustíveis e que afecta o preço final, sendo que a taxa unitária do ISP nos combustíveis em Portugal é definida por portarias do Governo que podem ser revistas, geralmente em resposta a flutuações no preço internacional do petróleo ou devido a necessidades orçamentais.



O objectivo passa por tributar a utilização dos combustíveis fósseis em função do seu potencial de emissão de dióxido de carbono, alinhando, assim, a política fiscal com os objectivos ambientais e de transição energética



O preço de venda ao público dos combustíveis é o resultado da soma de várias taxas, incluindo o ISP. Este representa uma das maiores ‘fatias’ do valor final, ultrapassando frequentemente metade do preço por litro. Este imposto é uma das principais fontes de receita fiscal do Estado português e tem um papel crucial na regulação do mercado de combustíveis, influenciando directamente o preço final pago pelos consumidores.

O ISP foi introduzido em 1989 e tem evoluído ao longo dos anos. Através deste imposto, o Governo procura não apenas gerar receitas, mas também desincentivar o consumo excessivo de combustíveis fósseis, alinhando-se com os objectivos de redução de emissões de gases de efeito estufa e promoção de uma economia mais sustentável.

O imposto sobre produtos petrolíferos varia porque cada país define as suas taxas de imposto, ajustando-as consoante as suas políticas orçamentais, ambientais e sociais.



O ISP incide sobre a maioria dos produtos energéticos, incluindo a componente fóssil dos combustíveis e alguns biocombustíveis, com taxas que podem ser distintas.