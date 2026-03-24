Muito trânsito em Santa Luzia e Cancela

A manhã desta terça-feira está a ser bastante movimentada na Via Rápida. De acordo com a aplicação InFoVias, registam-se congestionamentos em Santa Luzia e Cancela devido tráfego intenso.

Quanto à zona de Santa Luzia, o trânsito encontra-se congestionado no sentido Ribeira Brava - Machico, havendo uma longa fila de carros entre o quilómetro 15.9 e o quilómetro 17.8. O congestionamento tem uma extensão de 1.9 quilómetros.

Relativamente à Cancela, no sentido Machico - Ribeira Brava, há uma longa fila de carros entre o quilómetro 24.5 e o quilómetro 19, numa extensão de 5.5 quilómetros.