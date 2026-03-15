O espanhol Manuel Taibo venceu hoje a Maratona Internacional da Madeira (42 km), disputada no Funchal, impondo-se ao sprint num final intenso frente a Hugo Gerard e Carlos Tarazona, que terminaram na segunda e terceira posições, respectivamente.

A corrida ficou marcada pela longa fuga de Tarazona, que rodou isolado durante grande parte da prova e chegou a liderar com alguma vantagem sobre o grupo perseguidor, protagonizando um dos momentos mais marcantes da maratona.

Após a chegada, Taibo fez questão de destacar precisamente a prestação do colega de equipa. O espanhol reconheceu que a corrida de Tarazona foi determinante para o desenrolar da prova e não escondeu a admiração pelo esforço feito ao longo de grande parte da distância.

“O trabalho da equipa foi de dez. A corrida de Carlos foi impressionante. Foi uma pena que no final não tenha sido ele a ganhar, porque fez uma corrida de dez, muito valente, esteve muito tempo escapado sozinho e merecia”, disse no final da corrida.

O vencedor explicou que o momento decisivo acabou por surgir já dentro do último quilómetro, quando a corrida ficou reduzida a três atletas.

“Quando chegámos éramos dois contra um e tínhamos de jogar as nossas cartas. A falta de um quilómetro tentei atacar. O Hugo ficou com o Carlos e começaram a vigiar-se. Fizeram os dois uma corrida muito boa”, concretizou.

Taibo destacou ainda o papel colectivo da equipa na estratégia adoptada durante a prova, sublinhando que o resultado final reflecte o trabalho conjunto ao longo da corrida.

“Foi um trabalho fantástico da equipa. Devemos estar todos muito contentes com o que fizemos", expressou.

A Maratona Internacional da Madeira integrou o programa competitivo do evento e reuniu no Funchal atletas de vários países, voltando a proporcionar uma corrida muito disputada e decidida apenas nos últimos metros.