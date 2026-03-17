Apoiar o desporto é formar campeões

A Calheta afirmou-se, no último fim-de-semana, como palco internacional do desporto, ao acolher duas competições que trouxeram ao Concelho centenas de atletas, técnicos e acompanhantes de várias nacionalidades.

Mais do que números ou impacto imediato, estes eventos não se esgotam na projeção turística ou no retorno económico.

Representam igualmente intercâmbio técnico, crescimento desportivo e ganhos claros para a saúde e bem-estar. Mas, acima de tudo, são investimento na formação dos nossos jovens. Tem sido este o nosso principal foco. Porque o desporto é uma verdadeira escola de vida.

É também por essa razão que continuamos a ter uma política desportiva ímpar, apoiando de forma consistente os clubes e associações do Concelho, cujo trabalho diário tem permitido aumentar o número de praticantes e consolidar uma cultura desportiva sólida.

No entanto, esse caminho também nos obriga a olhar para o que ainda falta fazer. Sabemos que alguns dos nossos equipamentos já carregam o peso dos anos e do desgaste natural da sua utilização.

Estamos atentos a essa realidade. Mas sabemos igualmente que há outras áreas que exigem investimento e que os recursos não são ilimitados.

Governar é também saber priorizar.

Ainda assim, afirmar o desporto como estratégia de futuro implica dar passos consistentes na qualificação das infra-estruturas. A cobertura da pista de patinagem é hoje uma necessidade evidente para garantir melhores condições de treino e competição ao longo de todo o ano. Da mesma forma, a melhoria da bancada do campo municipal é fundamental para assegurar mais conforto e dignidade a quem ali assiste e a quem ali trabalha diariamente. São duas promessas do Governo Regional das quais não desistiremos.

E se é verdade que as políticas públicas criam condições, importa também sublinhar que os resultados que hoje se alcançam não são apenas fruto delas. São, acima de tudo, consequência do esforço e da dedicação dos atletas, dos técnicos, dos clubes, dos dirigentes e das famílias que acompanham este percurso com enorme entrega.

É por isso que hoje a Calheta já não é apenas uma referência regional. É um concelho que cresce no desporto com o trabalho de muita gente. Dos clubes que nunca desistem, dos dirigentes que seguram as lacunas, dos técnicos que formam, dos atletas que se superam e dos pais que estão sempre lá. É esse esforço de todos, muitas vezes longe dos holofotes, que nos trouxe até aqui e que vai continuar a fazer da Calheta um lugar onde o desporto tem futuro.

Contem connosco.