Angra do Heroísmo acolheu apresentação do livro infantil 'A Macaronésia trocada por miúdos'

A Associação de Promoção da Macaronésia da Madeira revela que teve lugar hoje, dia 23 de Março, às 9h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, nos Açores, a apresentação do livro 'A Macaronésia trocada por miúdos', da autoria de Susana Gramilho, presidente da Associação e Cônsul Honorária de Cabo Verde na Madeira.

"A sessão decorreu num ambiente de grande proximidade com a comunidade educativa local, envolvendo crianças e jovens numa abordagem pedagógica e acessível ao conceito de Macaronésia — espaço geocultural que integra os arquipélagos da Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde. A obra procura traduzir, de forma simples e cativante, a identidade comum destes territórios atlânticos, promovendo valores de interculturalidade, cooperação e pertença", indica nota à imprensa.

Dirigido ao público infantojuvenil, esta 2.ª edição assume também uma forte dimensão solidária: a totalidade das receitas da sua venda reverte a favor de crianças de Cabo Verde, contribuindo para projectos de apoio social e educativo naquele país através do movimento solidário criado pela autora e encontra-se à venda nas Papelarias Julber, no Funchal". Associação de Promoção da Macaronésia da Madeira



A apresentação contou com o apoio da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, autarquia que apoiou a produção desta segunda edição, reforçando os laços de cooperação entre regiões da Macaronésia e sublinhando a importância de iniciativas culturais que aproximam comunidades insulares através da educação e da partilha de património comum.



Sobre a autora





Susana Gramilho é doutoranda em Ilhas Atlânticas na Universidade da Madeira, onde se encontra a desenvolver os seus conhecimentos no âmbito da Macaronésia, onde se tem especializado e desempenha igualmente funções como Cônsul Honorária de Cabo Verde na Madeira.

Na qualidade de presidente da Associação de Promoção da Macaronésia da Madeira, tem vindo a desenvolver projectos culturais, educativos e solidários com foco na valorização das relações entre os arquipélagos da Macaronésia.



Com um percurso marcado pela promoção da cooperação atlântica, Susana Gramilho tem dinamizado diversas iniciativas que cruzam cultura, educação e diplomacia, assumindo um papel activo na aproximação entre territórios insulares e na criação de oportunidades de desenvolvimento partilhado.

'A Macaronésia trocada por miúdos' surge neste contexto como uma extensão natural do seu trabalho, apostando na sensibilização das gerações mais jovens para uma identidade comum e para valores de solidariedade global.





