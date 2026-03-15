Duas pessoas detidas em França por associação a terrorismo antissemita

Dois irmãos, de 20 e 22 anos, de nacionalidade ítalo-marroquina foram detidos em França, no decorrer de uma investigação sobre um plano de tentativa de terrorismo de caráter antissemita, anunciou hoje a Procuradoria Nacional Antiterrorista (PNAT).

Segundo uma nota de imprensa, os dois irmãos - o mais velho estudante de engenharia e o mais novo desempregado - planeavam um ataque "mortal e antissemita" e foram detidos na terça-feira, dentro de um veículo estacionado perto da prisão em Longuenesse, em Paso de Calais, no norte da França.

Os dois cidadãos reconheceram que "alimentaram durante semanas, perante a impossibilidade de viajarem até à Síria ou à Palestina para integraram a 'jihad", um projeto terrorista em França em que aspiram converter-se em mártires", sem contudo a PNAT revelar o quê em concreto.

As autoridades destacaram que a operação foi marcada pela entrada de reforços para prevenir atentados terroristas no território francês, tendo em conta casos recentes de jovens radicalizados tentarem atuar localmente, perante a impossibilidade de se unirem a grupos armados no estrangeiro.

A PNAT indica ainda que os dois cidadãos foram apresentados hoje ao juiz e a investigação vai continuar.