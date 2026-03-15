Adeptos do Marítimo em peso em Alverca para jogo contra União de Leiria

Os adeptos do Marítimo marcaram presença em força em Alverca para apoiar a equipa no jogo frente à União de Leiria, que se inicia às 14 horas, no Estádio do FC Alverca.

Estão previstos mais de 800 fãs nas bancadas, numa demonstração de apoio que se tem destacado nas redes sociais, onde circulam vídeos do ambiente no local:

O encontro é visto como importante para a equipa madeirense, que conta com o entusiasmo dos seus adeptos como faCtor extra para enfrentar a União de Leiria fora de casa.