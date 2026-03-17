O Marítimo contou com o apoio de 1.017 adeptos num jogo fora. Em Alverca, ‘casa emprestada’ da União de Leiria. Os verde-rubros venceram por 2-1 e deram mais um passo importantíssimo rumo à I Liga. O total de espectadores do jogo entre verde-rubros e leirienses foi de 1.782. Ou seja, mais adeptos da equipa madeirense. Também no domingo, o Nacional recebeu o Estoril Praia, em jogo da I Liga. Acabou por sair derrotado por 0-1, adiando a saída da crise de resultados. Logo nessa tarde, um leitor, no Facebook do DIÁRIO, afirmou que o Marítimo teve mais adeptos em Alverca do que o Nacional na Choupana? Será mesmo assim? E será que, ao longo desta época, os alvinegros alguma vez tiveram menos de 1.017 espectadores num jogo em casa?

Comecemos pelos dois jogos que se realizaram no domingo à tarde. O Marítimo teve 1.017 adeptos em Alverca. No Estádio da Madeira, no Nacional-Estoril, estiveram 1.944 espectadores. Mesmo que deste número total, alguns tenham sido da equipa ‘canarinha’, torna-se evidente que os alvinegros tiveram bem acima de mil adeptos nesse jogo.

Por isso, e para uma análise ainda mais afinada, percorremos todos os jogos realizados pelo Nacional em casa ao longo desta época para se perceber, afinal, se teve menos de mil adeptos em algum deles. Os alvinegros ocupam o 15.º lugar no ‘ranking’ de assistências entre as 18 equipas da I Liga. Abaixo estão Arouca, Casa Pia e AFS. O Nacional tem uma média 2.449 espectadores nos 13 jogos já realizados esta temporada no Estádio da Madeira. Já a média de ocupação está nos 47.58%.

Entre os jogos com mais espectadores estão, naturalmente, as recepções a FC Porto (4.926), Benfica (4.826) e Sporting (4.394). Se tirarmos da equação os denominados ‘grandes’, o jogo com maior assistência no Estádio da Madeira esta época foi o Nacional-Sp. Braga, com 2.083 espectadores. Destaque também para o jogo com o Santa Clara, com 2.068 adeptos na Choupana.

Só por uma vez o Nacional teve menos de 1.500 espectadores nos 13 jogos já realizados em casa em 2025/2026. Aconteceu na 14.ª jornada, na recepção ao Tondela. Com uma ‘atenuante’. O jogo realizou-se a 15 de Dezembro, uma segunda-feira, às 17h30. Horário pouco convidativo, portanto. Nesse dia, o Nacional-Tondela não foi além dos 1.082 espectadores. Ainda que, a esta distância temporal, não se possa verificar com exatidão se existiria algum adepto do Tondela, a ter acontecido foram pouquíssimos, pelo menos de acordo com os registos fotográficos do sector visitante. Nesse jogo, a taxa de ocupação do Estádio da Madeira (com capacidade para aproximadamente 5.200 espectadores) foi de 21.02%.

Portanto, nesse jogo em casa com o Tondela, o Nacional teve 1.082 adeptos, apenas mais 65 do que o Marítimo num jogo fora, realizado em Alverca. Em todo o caso, é falso que o Nacional tenha tido com o Estoril, no domingo, ou em qualquer outro jogo em casa esta época, menos adeptos do que aqueles que o Marítimo teve em Alverca. Ainda assim, fica esse registo muito próximo. O Nacional-Tondela teve 1.082 adeptos. Os verde-rubros contaram com 1.017 num jogo fora.