Sirenes de alerta disparam em Israel em duas vagas de mísseis

Sirenes de alerta antiaéreo soaram hoje de manhã no norte e sul de Israel para alertar para a chegada de mísseis do Irão, sem que fossem registados danos ou vítimas, de acordo com o exército israelita.

As defesas aéreas reagiram a, pelo menos, duas vagas de "mísseis lançados do Irão para o território do Estado de Israel", indicou em comunicado o exército israelita.

Os alertas foram inicialmente acionados em grande parte do norte de Israel, incluindo na cidade portuária de Haifa, de acordo com o comando da frente interna do exército, que ordenou aos habitantes que se dirigissem para os abrigos.

Outros alertas soaram em todo o sul do país, incluindo a cidade de Beersheva e em algumas partes da Cisjordânia ocupada, declarou a mesma fonte.

Meios de comunicação israelitas relataram que vários mísseis foram lançados e que a maioria foi intercetada.

Os ataques com mísseis causaram 10 mortes em Israel no âmbito da guerra iniciada a 28 de fevereiro por ataques norte-americanos e israelitas ao Irão, segundo fontes oficiais, sem confirmação independente.

De acordo com o Irão, pelo menos 1.332 civis iranianos morreram nos ataques, mais uma vez, de acordo com fontes oficiais, não confirmadas.