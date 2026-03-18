Taiwan realiza manobras com fogo real em arquipélago próximo da China

O exército de Taiwan realizou hoje manobras com fogo real nas ilhas Kinmen, um arquipélago sob controlo de Taipé e localizado a poucos quilómetros da costa sudeste da China, informou a agência de notícias CNA.

Durante os exercícios, designados "Taiwu", as tropas efetuaram disparos reais para águas próximas de Donggang, na ilha de Lieyu, situada a apenas cinco quilómetros da cidade chinesa de Xiamen, de acordo com um comunicado do Comando de Defesa de Kinmen citado pela CNA.

Os militares da guarnição de Lieyu treinaram a resposta a incursões de drones (veículos aéreos não tripulados), a defesa da linha costeira e o combate em zona de praia, recorrendo a vários tipos de armamento, incluindo morteiros, obuses e metralhadoras, em manobras que contaram também com a participação de tanques e veículos blindados.

Os exercícios ocorreram um dia depois de o exército chinês ter realizado uma "patrulha de prontidão para combate" com aeronaves e navios de guerra nas imediações de Taiwan, a primeira deste mês, referiu o Ministério da Defesa da ilha.

🇨🇳🇹🇼 O grupo de ataque do porta-aviões Fujian da Marinha Chinesa está navegando nas águas próximas a Taiwan.



O governo taiwanês emitiu alertas da identificação de intensa atividade militar do Exército de Libertação Popular da China em regiões próximas a Taiwan. pic.twitter.com/ctxQlQeYa9 — Análise Geopolítica (@AnaliseGeopol) March 15, 2026

No mais recente relatório diário, o ministério indicou ter detetado 36 incursões de aeronaves chinesas entre as 06:00 de terça-feira (22:00 de segunda-feira em Lisboa) e as 06:00 de hoje (22:00 de terça-feira em Lisboa), o número diário mais elevado desde 13 de fevereiro.

Do total de aparelhos, incluindo caças, bombardeiros, aviões de alerta precoce e drones, 24 cruzaram a linha mediana do estreito de Taiwan e entraram nas regiões norte, centro, sudoeste e leste da Zona de Identificação de Defesa Aérea (ADIZ) da ilha, acrescentou.

As autoridades de Pequim consideram Taiwan uma "parte inalienável" do território chinês e não excluem o uso da força para assumir o seu controlo, posição rejeitada pelo Governo de Taipé, que defende que apenas os 23 milhões de habitantes da ilha têm o direito de decidir o seu futuro político.