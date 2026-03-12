O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, comentou hoje a discrepância entre o valor inicialmente anunciado e o montante constante na resolução do Conselho do Governo para o futuro campo de golfe do Faial.

25 milhões para terrenos do golfe no Faial O Governo quer ter neste mandato as propriedades todas adquiridas. Fará estudo antes da concessão, que inclui campo e imobiliário

O governante explicou que a verba adicional destina-se exclusivamente à expropriação dos terrenos e não à construção do projecto. “Nós neste momento vamos expropriar o terreno”, afirmou, acrescentando que o modelo de desenvolvimento do campo ainda está por definir e que a construção e exploração serão concessionadas a privados.

Albuquerque rejeitou interpretações de que o Governo iria investir milhões na obra, sublinhando que o investimento público ficará limitado à aquisição das parcelas. “Ninguém vai gastar milhões a mais na construção do campo”, garantiu, adiantando que será contratado um arquitecto de golfe de renome para desenhar o campo.