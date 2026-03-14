Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Construção de casas no máximo de 15 anos. Desde 2010 que não eram concluídas tantas habitações familiares, apesar do abrandamento na emissão de novas licenças * Governo entrega 26 apartamentos na Calheta e prevê atribuir mais de 300 no próximo ano.Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas página 10 e 11.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. Guerra desvia rotas turísticas para a Madeira. Agentes com viagens canceladas devido à instabilidade no Médio Oriente estão a procurar destinos mais seguros como a Região. Operação com grupos judeus dos EUA e do Brasil arranca em breve e poderá prolongar-se até 2027 * Costa Cruzeiros actualiza itinerários e aposta na rota Canárias-Madeira no próximo Inverno.

Crise petrolífera abala sector dos transportes. Rodoviários pedem intervenção do governo perante “sufoco autêntico” devido à escalada de preços do gasóleo * Secretário da Economia teme subida dos fretes marítimos * Portos movimentaram 1,5 milhões de toneladas de mercadorias, o maior volume da última década.

Fique também a saber que Tribunal Constitucional nega poder regional. Armando Rocha defende, em entrevista ao DIÁRIO, que a Madeira devia ter o seu estatuto para a gestão do mar, tal como nos Açores P. 26 E 27 * No encerramento do I Congresso de Direito Regional, o Juiz conselheiro Paulo Gouveia apelou à consolidação do poder legislativo com apoio jurídico qualificado.

E, por fim, Bandidos do Cante estreiam-se no Porto Santo. Vencedores do Festival da Canção actuam na Páscoa.

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É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.